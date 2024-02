Tragiczny wypadek we Wrocławiu: Mężczyzna wpadł pod tramwaj. Jego stan jest bardzo ciężki Jarosław Jakubczak

W poniedziałkowy wieczór, 5 lutego, na al. Różyckiego we Wrocławiu doszło do tragicznego wypadku. Mężczyzna wpadł pod jadący tramwaj. Został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym.