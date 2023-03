Droga z Wrocławia do Lubina będzie rozbudowana do drogi dwupasmowej w obu kierunkach jako droga przyspieszonego ruchu. FILM

- Dzisiaj podpiszemy umowę na opracowanie studium techniczno - ekonomiczno- środowiskowego na bardzo ważną inwestycję, drogi 94 i 36 - pomiędzy Lubinem, a Wrocławiem. łączącej Zagłębie Miedziowe z aglomeracją wrocławską. To wyczekiwana od wielu lat inwestycja, to szansa no rozwój gmin wzdłuż tej drogi, ale także zwiększenie bezpieczeństwa i komfort podróżowania. Nie byłoby tej decyzji bez przychylności Pana Premiera, który zabezpieczył środki finansowe w wysokości 2,5 miliarda złotych na tą inwestycję, za co chciałbym Panu Premierowi serdecznie podziękować- mówił minister Krzysztof Kubów.