Bluszczowa apokalipsa w Wałbrzychu! Budynek Prokuratury Rejonowej już nie jest symbolem jesieni - zobacz zdjęcia!

Budynek Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu już nie jest jest symbolem jesieni

Trudno określić kiedy porastający, jeszcze do ostatnich dni, jego tył i ścianę boczną winobluszcz posadzono i kiedy dorósł do tak potężnych rozmiarów. Pewne jest, że znaczną powierzchnię gmachu porastał już w pierwszych latach XXI wieku. Zapewne rozrastałby się dalej, gdyby nie ostre cięcie , które zastosowano wobec pnączy w ostatnich dniach.

Budynek dzisiejszej Prokuratury Rejonowej powstał w pierwszych latach XX wieku i został oddany do użytku w 1904 roku, mieścił się tu lokalny Oddział Banku Rzeszy, zbudowany w miejscu, gdzie wcześniej stał magiel.

Kto odwiedza stolicę Dolnego Śląska, ten przejeżdżając obok Muzeum Narodowego zwykle ciekawie spogląda na front tego urodziwego gmachu. Jest on dodatkowo ozdobiony pnączami, których liście podczas jesieni zmieniają barwę i wyglądają wyjątkowo spektakularnie. Takich gmachów w całym regionie nie brakuje i stają się nieformalnymi "symbolami jesieni". Takim właśnie, najczęściej fotografowanym w jesiennej szacie był gmach Prokuratury Rejonowej przy Placu Magistrackim 7 w Wałbrzychu.

26 października 2023 z dawnej gęstwiny pozostała zaledwie cząstka - w rogu na tyłach budynku. Na szczęście dla wielbicieli jesiennej urody tego miejsca, korzenie rośliny pozostawiono, co rokuje jej wzrostem od przyszłej wiosny.

Ratusz w Wałbrzychu z pnączami, bez nich i ponownie w bluszczu

Okazuje się, że mamy też w Wałbrzychu budynek, który porastał bujny bluszcz, który w pewnym momencie ogołocono z obrastających go pnączy, a po latach bluszcze i winobluszcze posadzono wokół niego ponownie. Jest nim ni mniej ni więcej, a wałbrzyski... Ratusz.

Pnącza zaczęły porastać jego ściany około 1910 roku aż do końca lat 50. Potem, na przełomie lat 65. i 60. front oczyszczono z bluszczu, a w XXI wieku zdecydowano się do tej zielonej ozdoby powrócić. 10 października 2019, wałbrzyski Ratusz ponownie dołączył do elitarnego grona gmachów porośniętych pnączami. Posadzono wówczas wokół niego 40 roślin bluszczu i winobluszczu. W ciągu 4 lat rozrosły się i pokrywają część fasady budynku.

W załączeniu zdjęcia roślinnej ozdoby Ratusza z tej jesieni.