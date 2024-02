Baśniowe podwórko! Jedyne takie w Wałbrzychu! Enklawa spokoju udekorowana postaciami z baśni braci Grimm - zdjęcia

Baśniowe podwórko to niemal cała uliczka osiedlowa

Baśniowe podwórko w klimatycznej modernistycznej dzielnicy Wałbrzycha

Wyobraźcie sobie krótką, 155-metrową uliczkę na wałbrzyskim osiedlu powstałym w pierwszych dekadach XX wieku. Liczy ona raptem sześć trzykondygnacyjnych budynków. Trzy z nich to gmachy dwuklatkowe ustawione w kształcie litery U, tworzą samodzielną enklawę zacisznego, pełnego zieleni podwórka. Wchodzimy na nie przez dwie stylizowane bramy. To spokojna ulica nosząca miano od Stanisława Kazury , położona w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto.

Autorka opisuje też ich okna w formie okulusów i rustykalne inspiracje, ze sgraffitowymi dekoracjami nawiązujące do scen z baśni ludowych. Specjalistka od wałbrzyskich osiedli mieszkaniowych odnotowała, że w latach 1938-1939 na tej ulicy oddano do zamieszkania łącznie 57 mieszkań.

Trzy kamieniczki tworzące baśniowe podwórko kryją prawdziwe skarby! Jakie to baśniowe inspiracje są ozdobą baśniowego podwórka? Naukowcy nie wnikają w to, ale motywy z ryzalitów zdobiące sześć bram baśniowego podwórka rozszyfrowali pasjonaci regionu. To z pewnością ilustracje baśni braci Grimm. Możliwe, że na ściany przeniesiono ilustracje z konkretnego wydania baśni z początku XX wieku.

Użytkownik portalu https://polska-org.pl/ - Krzysiek_2 odświeżył swoją znajomość baśni i przypisał ich motywy ilustracjom z bram budynków z ul. Kazury: