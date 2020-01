AKTUALIZACJA: Koronawirus we Wrocławiu? Dwóch pacjentów w izolatkach, szpital uspokaja

31-letni mężczyzna pochodzi z rejonu Wuhan w Chinach (tam wybuchła epidemia koronawirusa). Od kilku lat mieszka w Polsce, ale często podróżuje w rodzinne strony. 23 stycznia 2020 r. wrócił z Wuhan do Wrocławia. Chińczyk sam zgłosił się do szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu, bo źle się poczuł. Drugi z pacjentów to 43-letni Polak, który również wrócił niedawno w Wuhan. Obaj obecnie są na obserwacji.

Dlaczego pacjentów umieszczono akurat na Koszarowej?

Placówka ta, jako jedyna na Dolnym Śląsku dysponuje specjalnym izolatorium nazywanym boksami Meltzera, czyli pomieszczeniem z osobnym wejściem i dwoma oddzielnymi salami. W każdej z nich są po dwa łóżka, ale w razie potrzeby ich liczbę można zwiększyć. Sale wyposażone są w specjalny sprzęt do chorób zakaźnych w tym kombinezony, maski oraz system wentylacji.