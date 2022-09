Aktorzy z niepełnosprawnością wystąpią na deskach Teatru Kambak we Wrocławiu. Trwają próby do spektaklu. Można rezerwować miejsca Remigiusz Biały

Aktorzy z niepełnosprawnością wystąpią na deskach Teatru Kambak we Wrocławiu. To nowa instytucja na wrocławskiej mapie kulturalnej i mieści się w siedzibie Fundacji Weź Pomóż na ul. Poznańskiej. Obecnie trwają próby do spektaklu, który został napisany specjalnie dla Kambaku. Sztuka ma na celu pokazanie, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą do spełniania marzeń. A o tym, jak wygląda praca aktorów z niepełnosprawnością, o czym jest spektakl i kiedy premiera przeczytasz w poniższym artykule.