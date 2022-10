„Ballady i romanse” A. Mickiewicza we Wrocławiu w Teatrze Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego w formie miniserialu! Już w październiku! Remigiusz Biały

Ruszyły próby do premiery „Ballad i romansów” we wrocławskiej pantomimie. Trzech reżyserów weźmie na warsztat kanoniczne utwory Adama Mickiewicza „Romantyczność”, „Świteź” i „Lilije”. Spektakl zrealizowany jest w formie miniserialu. Premiera 20 października 2022 w Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA we Wrocławiu.