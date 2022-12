Kacper Karcz ilustrator z Wrocławia. To przykład jak tworzyć sztukę w XXI w. i jak młode pokolenie prowadzi biznes. Zdjęcia i grafiki

Kacper Karcz to niespełna trzydziestoletni chłopak z Legnicy. Chodź studiował w Poznaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym to od zawsze ciągnęło go do rysowania. Na jego twórczość artystyczną wpływ miała jego mama i zamiłowanie do komiksów. Wszystkiego, co powinien wiedzieć plastyk i rysownik nauczył się sam. Obecnie mieszka we Wrocławiu, gdzie ze swojej działalności graficzno-artystycznej tworzy biznes i sposób na życie.