Wrocław na wizualizacjach. Tak mogło wyglądać miasto. Oto projekty znanych inwestycji we Wrocławiu, których nie wybrano WIZUALIZACJE

Kubki z Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Ile kosztują? Nawet 3500 zł!

Nie ma większego symbolu Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu niż grzane wino w kubeczku w kształcie buta. Kubeczki co roku są inne, co jest nie lada gratką...