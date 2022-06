Handlarz książek z Placu Dominikańskiego we Wrocławiu. Poznajcie Pana Mariana, ikonę wrocławskiej starówki. Co możecie kupić?

Kiedyś właściciel księgarni przy ul. Świdnickiej, a od przeszło 7 lat sprzedawca książek z drugiego obiegu. Pan Marian to człowiek z pasją do handlu, miłością i szacunkiem do książek. Można go spotkać codziennie mniej więcej od godziny 18:30, kiedy to na chodniku przy Pl. Dominikańskim, wzdłuż ul. Oławskiej rozkłada się ze swoją mobilną "księgarnią”.

Pasja, misja i sposób na życie pana Mariana, miłośnika książek z Wrocławia

Pan Marian swoją działalnością ratuje niechciane książki, które ludzie wyrzucają. Jak sam przyznaje, robi to z szacunku dla słowa pisanego, bo fizyczne papierowe wydanie to nie to samo co ebook. Oprócz poczucia misji do swojej działalności, Pan Marian w ten sposób zarabia na chleb.