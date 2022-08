Sierpniowa Dolnośląska Giełda Fonograficzna we Wrocławiu w ODA Firlej już za nami. Zobacz zdjęcia

Główny zamysł polega na tym, że lokalni sprzedawcy, pasjonaci muzyki, kolekcjonerzy wystawiają się na placu przed głównym wejściem do Firleja i mogą handlować czy wymieniać się płytami i kasetami. Dla miłośników muzyki to fantastyczna okazja do spotkania się z podobnymi sobie czy wyhaczenia czegoś ciekawego, bo każdy tam znajdzie coś dla siebie, a może nawet “białego kruka” wśród winyli.