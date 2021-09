Są pewne granice, których nie powinno się przekraczać. Rozmowa z Pawłem Okońskim, aktorem

Niektóre kariery aktorskie, piosenkarskie, czy telewizyjne są okupione nie tylko wielką pracą, stresem, ale też i wielkim cierpieniem.

- Praca artysty - i nie mówię tu o karierach finansowych, celebryckich, ale karierach poważnych - zawsze jest okupiona niebezpieczeństwami, zwłaszcza o obszarze, w jakim my, aktorzy się poruszamy: inny rytm pracy, duże emocje i wielkie nerwy. Mówimy sobie: "Jeśli przestajesz się denerwować przed wyjściem na scenę, mając np. lat 70., to powinieneś przestać pracować w tym zawodzie". Bo człowiek, który traktuje serio swój zawód, który niejednokrotnie jest większą częścią jego życia, a w wielu wypadkach całym życiem, zawsze się przejmuje, martwi, stresuje. Ta praca zawsze jakoś odbija się na psychice, na lękach, na obawach, na tremie przed wejściem na scenę, na plan zdjęciowy. Nawet jeśli artyści nie pokazują tego po sobie, to tak jest. I tutaj powiedziałem o "łagodnym przebiegu choroby"…