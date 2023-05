Zalew Mietkowski największe jezioro na Dolnym Śląsku. Widok na Ślężę, piasek, żaglówki. 45 min. z Wrocławia

Zalew Mietkowski nazywany też Jeziorem Mietkowskim, znany jako Jezioro Domanickie w gminie Mietków. To zdaniem wielu turystów najpiękniejsze tego typu miejsce niedaleko Wrocławia. Czysta woda, piaszczysta plaża i cudowny widok na Ślężę. Zapora, dzięki której powstał zbiornik służy jako miejsce na długi spacer czy przejażdżkę rowerem z widokiem na bezkresną wodę. Dojedziecie tu pociągiem! Zobaczcie zdjęcia. Czego chcieć więcej?

Jak powstał piękny Zalew Mietkowski?

Wszystko zaczęło się w latach 1974-1984. W dolinie rzeki Bystrzyca wybudowano zaporę o długości ponad 3 km i wysokości 17 m. To właśnie dzięki temu na rzece spiętrzyła się woda i tak powstał Zalew Mietkowski o powierzchni 9,3 mkw. To naprawdę ogrom wody, która zajmuje aż 11 procent obszaru gminy. Ten zalew ma pojemność 65 miliona metrów sześciennych! Z dna jeziora wydobywa się kruszywo, dzięki czemu zbiornik jest nadal pogłębiany. Obecnie w najgłębszym punkcie ma 13 metrów.

Zalew Mietkowski z cudowną, strzeżoną i piaszczystą plażą

We wsi Borzygniew obok Mietkowa siedzibę ma Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego. To właśnie tam znajduje się duża plaża, która jest monitorowana przez ratowników wodnych z drużyny WOPR. Warto zaznaczyć, że wyznaczone do kąpieli miejsce ma specjalnie przygotowane łagodne i równe wejście do wody.

Miejsce jest nowocześnie zagospodarowane. Wiosną 2022 roku postawiono stoliki i ławki zrobione z euro palet. Jest też boisko do siatkówki plażowej. Z plaży w Borzygniewie rozpościera się ujmujący widok na górę Ślężę i zaporę wodną. W weekend, zwłaszcza podczas upałów plaża wypełnia się po brzegi. Ale spokojnie, bo niedaleko zalewu znajdują się dwa mniejsze akweny - jeden we wsi Proszkowice, a drugi koło wsi Chwałów. Tam również można się kąpać, a w Proszowicach jest nawet plaż na cyplu jeziora. Plaża and Zalewem Mietkowskim z ławkami z euro palet. fot. Archiwum Polska Press

Marina żeglarska na Zalewie Mietkowskim

Główną usługą wypożyczalni w OSWiR Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie jest wypożyczenie łodzi żaglowej czy motorówki. Do wypożyczenia jachtu żaglowego ze względu na bezpieczeństwo niezbędny jest patent żeglarski, do łodzi motorowej 5 KM dwa dokumenty ze zdjęciem osoby wypożyczającej. Jeśli ktoś jest szczęśliwym posiadaczem własnej żaglówki to może skorzystać z cumowania w marinie. A zakochani za drobną opłatą mogą wynająć pomost na sesje zdjęciową.

Ile kosztuje wypożyczenie sprzętu nad zlewem Mietkowskim: Wypożyczenie łodzi żaglowej „Omega I” - 180 zł/ dzień

Wypożyczenie łodzi żaglowej „Omega II” - 160 zł /dzień

Wypożyczenie łodzi motorowej z silnikiem 5 km - 140 zł/h, 600 zł/dzień

Wypożyczenie łodzi motorowej z silnikiem 2,3 km - 110 zł/h, 500 zł/dzień

Wypożyczenie łodzi z silnikiem 2 os - 120 zł/30 min

Cumowanie przy moście 50 zł/h, 200 zł/ doba

Sesja zdjęciowa okolicznościowa na pomoście - 50 zł (opłata jednorazowa) fot. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego

Zalew Mietkowski jest idealnym miejscem dla amatorów sportów wodnych

Przy Zalewie Mietkowskim działa szkoła windsurfingu. Można tam z profesjonalnymi instruktorami poznać podstawy tego sportu, a ci co są już zaprzyjaźnieni z surfowaniem na wietrze, mogą wypożyczyć sprzęt. Szkolenia są dla osób dorosłych w każdym wieku i dla dzieci od 4 lat.

cena za kurs zaczyna się od 220 zł i obejmuje 1 godzinę instruktażu i 2 godziny pływania samodzielnego

dostępne są też pakiety 2+4 godz. za 440 zł

a także pakiet 3+6 godz. za 615 zł (pływanie z instruktorem + pływanie samodzielne)

koszt wypożyczenia kompletnego sprzętu to 60 zł z godzinę lub 275 zł za cały dzień (komplet szkoleniowy)

lub 80 zł za godzinę lub 375 zł za cały dzień (komplet profesjonalny)

jest też możliwość wypożyczenia poszczególnych części sprzętu MIKO-SPORT Szkoła Windsurfingu

ul. Sportowa 4, Borzygniew

TEL: 602 197 327

Godziny otwarcia 10:00-19:00

Wypożyczalnia sprzętu z Ośrodka Sportów Wodnych nad Zalewem Mietkowskim - ceny

Dla tych, którzy preferują spokojniejszą aktywność nad wodą albo taką, gdzie trzeba użyć własnych sił do zapędzenia jednostki pływającej, wypożyczalnia w OSWiR Powiatu Wrocławskiego nad Zalewem Mietkowskim oferuje kajaki, rowery wodne czy zwykłe łódki z wiosłami.

Cennik za wypożyczenia kajaków, łodzi, rowerów wodnych nad Zalewem w Mietkowie:

kajak 20 zł/h

łódka z wiosłami 20 zł/h, 150 zł/dzień

rower wodny mały 40 zł/h, 190 zł/dzień

rower wodny duży 45 zł/h, 200 zł/dzień

rower wodny elektryczny 25 zł/h, 80zł/4h, 160 zł/dzień

Zalew Mietkowski - parkingi i pociągi

Przyjeżdżając samochodem na plażę w Borzygniewie nad Zalewem Mietkowskim możemy go zostawić na parkingu przy Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego.

Koszty parkowania:

3zł/h

10zł/doba

150zł/miesiąc Do dyspozycji turystów są też prywatne parkingi. Ceny za godzinę są podobne jak w przypadku parkingu przy ośrodku. Całodniowe parkowanie u osób prywatnych kosztuje 10 zł.

Nad Zalew Mietkowski można dojechać pociągiem Kolei Dolnośląskich

Dla niezmotoryzowanych pozostają pociągi. Na stacji kolejowej w Mietkowie w ciągu doby zatrzymuje się 37 pociągów Kolei Dolnośląskich. Są to połączenia relacji: D6 (Wrocław Główny - Szklarska Poręba Górna)

D16 (Wrocław Główny - Bielawa Zachodnia)

D28 (Wrocław Główny - Adršpach) Koszt biletu kolejowego do Mietkowa z Wrocławia to 12 zł, ze Świdnicy 10,20 zł, a z Wałbrzycha 16,50 zł. Spacer ze stacji Mietków na plażę w Borzygniewie zajmuje około 50 min.

Camping i beach bar nad Zalewem Mietkowskim

Przy ośrodku w Borzygniewie funkcjonuje też camping. Możemy tam rozbić namiot, przyjechać z własnym kamperem czy wynająć domek holenderski. W miejscowości jest też wiele prywatnych miejsc noclegowych. Na terenie ośrodka turyści mogą korzystać z wielu udogodnień. Są to m.in. sanitariaty, gdzie koszt nie przekracza 5 zł za jednorazowe skorzystanie, pralnia czy nawet wypożyczenie pościeli. Z prąd zapłacimy tyle, ile zużyjemy.

Ceny za Camping nad Zalewem Mietkowskim: Pobyt na polu campingowym/namiotowym 25 zł/doba/osoba

rozbicie namiotu 1-2 osoby 25 zł/doba

rozbicie namiotu 3 osoby i więcej 50 zł/doba

Wynajęcie domku holenderskiego (6 osób) 340 zł/doba

Wynajęcie pola na campingu 40 zł/doba, 360 zł/miesiąc Na plaży przy Zalewie Mietkowskim od wtorku do niedzieli otwarty jest też beach bar. Możemy tam kupić lody, gofry, piwo, dania główne, przekąski, zimne i ciepłe napoje. Przykładowo za paluszki rybne z frytkami zapłacimy 14 zł, a za popularny napój gazowany 5 zł. Ceny za gofry rozpoczynają się od 5 zł, a za piwo 8 zł. Beach bar nad Zalewem Mietkowskim nie może narzekać na frekwencję fot. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego

Fantastyczne miejsce dla wędkarzy nad Zalewem Mietkowskim

Zalew jest także oficjalnym łowiskiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Dzięki urozmaiconemu środowisku naturalnemu co kilkadziesiąt metrów znajduje się uskok czy wypłycenie w dnie jeziora. Są też karczowiska, rowy i fragmenty starego koryta Bystrzycy. Warto zaznaczyć, że ryby można łowić również w Chwałowie i Proszkowicach. W Mietkowie łowi się głównie sandacze i leszcze.

Ale są tu również: szczupaki, okonie, wielkie jazie, bolenie, sumy, płocie, liny, karpie i amury. Najwięcej wędkarzy można spotkać przy brzegu Zalewu Mietkowskiego, gdzie najwięcej biorą sandacze. Zalew jest najlepszym miejscem do połowu z łódki. Najwięcej ryb bierze przy wyspach jeziora i przy pirsach - sztucznych półwyspach służących działalności wydobywczej. Gospodarzem łowiska jest ZO PZW we Wrocławiu – tel.: (71)344 44 01. Na zbiorniku nie wolno łowić z łodzi od 1 stycznia do 31 maja.

Zalew Mietkowski to miejsce lęgowe ptaków i serce Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy

Zalew Mietkowski to nie lada gratka dla ornitologów. Jeśli ktoś myśli, że żyją tu tylko mewy, to jest w błędzie. W 2007 roku na Zalewie Mietkowskim został wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptaków. Stwierdzono tu występowanie czterech gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi i ośmiu gatunków z załącznika nr 1 dyrektywy ptasiej. Lęgi odbywają tu różne ptaki, jak ohar, mewa czarnogłowa, rybitwa białoczelna, rybitwa rzeczna i sieweczka rzeczna. Na Jeziorze Mietkowskim odpoczywają w okresie wędrówek gęsi zbożowe, których stada dochodzą do 64 500 osobników.

Zimą, o ile zbiornik nie zamarznie, pozostaje tu około 8000 osobników mi.in Stada gęsi białoczelnych. Licznie występuje też krzyżówki. Latem i jesienią, gdy odsłoni się błotniste dno, przybywają ptaki wodno-błotne, m.in łęczak, batalion i kulik wielki. Na nocleg zlatują mewy: śmieszka, mewa białogłowa i mewa siwa. Z uwagi na licznie występujące tu ptactwo, bogaty teren leśny, gdzie żyją dziki, sarny, bobry i lisy i sieć starorzeczy w Dolinie Bystrzycy w 1998 roku utworzono Park Krajobrazowy. Zalew Mietkowski jest jego główną atrakcją. Sam Park rozciąga się od Zalewu aż po granice Wrocławia.

