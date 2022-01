Nie żyje aktorka Barbara Krafftówna. Przez wiele lat była związana z Wrocławiem. Miała 93 lata

Aktorka była znana z wielu ról teatralnych i filmowych, m.in. z roli Honoraty w serialu "Czterej pancerni i pies". Przez kilka lat, tuż po II wojnie światowej, mieszkała we Wrocławiu (na Zalesiu) i pracowała we wrocławskich teatrach oraz w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. Zdobyła wiele nagród (m.in.) Platynowy Szczeniak za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym na 8. Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa we Wrocławiu) oraz odznaczeń (m.in. w 2019 roku Medal Merito de Wratislavia - Zasłużony dla Wrocławia).