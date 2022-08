Nauczyły się grać na skrzypcach ze słuchu i porwały wrocławski rynek do tańca! ZDJĘCIA

Dwie młode dziewczyny i przyjaciółki Blanka z Oławy i Jagienka z Kalisza, które połączyła pasja do gry na skrzypcach, na wrocławskim rynku znalazły się przypadkowo. Pokazały, jak można aktywnie spędzić wakacje, a zarazem doskonalić swoją pasję. Korzystając z wakacji postanowiły się spotkać. Mając jeszcze dużo czasu do pociągu i skrzypce poszły na ul. Oławską w rynku i zaczęły grać, umilając tym samym przechodniom spacer do wrocławskiego Rynku.

- Na ulicy gramy pierwszy raz. Decyzję podjęłyśmy wczoraj. Naprawdę zero większych planów, był to po prostu spontaniczny pomysł. Stwierdziliśmy, że jak mamy opracowany repertuar, to dlaczego tego nie pokazać - mówią Jagienka i Blanka

Mieszkańcom i turystom bardzo się to podobało, bo ochoczo rzucali dziewczynom do futerału pieniądze. Jednak, gdy zaczęły grać utwór Smidje belgijskiego zespołu Laïs nie zabrakło chętnych do zatańczenia w rytm muzyki tańca, który w Polsce jest szerzej znany jest pod nazwą belgijka. Oprócz tego Jagienka i Blanka grały też muzykę z różnych disney'owskich filmów, za co były nagradzane brawami.

Skrzypaczki na wrocławskim rynku. Remigiusz Biały / Polska Press