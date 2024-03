Co dalej z wrocławskimi neonami? To jedno z najbardziej lubianych miejsc we Wrocławiu jest teraz przedmiotem sporu.

Neony to jeden z symboli Wrocławia

Wrocławskie neony przy ul. Ruskiej 46 to jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście. Tłumy przyjezdnych i lokalnych mieszkańców przyjeżdżają każdego miesiąca, aby na własne oczy zobaczyć 30 neonowych szyldów, zdemontowanych z dawnych sklepów, kin i innych budynków, jak NOT czy Dworzec Wrocław Główny. Na Ruskiej 46 znajdują się także kawiarnie i kluby, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Neon Side to inicjatywa, która powstała dzięki Tomaszowi Kosmalskiemu, który nie chciał, aby wszystkie historyczne szyldy trafiły na złom. We współpracy z Gminą Wrocław stworzył on galerię, która cieszy oko do dziś.

Czy neony zgasną na zawsze?

"Z przykrością informujemy, że historia galerii neonów przy Ruskiej dobiega końca. Trwające kilka miesięcy rozmowy z Gminą Wrocław nie doprowadziły do zawarcia porozumienia zapewniającego dalsze funkcjonowanie tego miejsca. Za to przez ten czas spotkaliśmy się z brakiem rzetelności i profesjonalizmu, a przede wszystkim z niepoważnym traktowaniem tej sprawy przez urzędników. Do tej pory również nie doczekaliśmy się niezbędnych napraw neonów, do których Gmina jest zobowiązana" - czytamy w komunikacie.

Miasto ma inne zdanie

Każdy neon to kawał ciekawej historii

MODNY STRÓJ - neon pochodzi ze sklepu odzieżowego z ulicy Wita Stwosza. Ciekawostką jest, że neon zagrał w filmie Pawła Pawlikowskiego.

KINO WARSZAWA - to neon pochodzący z pierwszego dużego kina w powojennej historii Wrocławia. Dawne kino przy ul. Piłsudskiego przeszło remont i teraz funkcjonuje jako Dolnośląskie Centrum Filmowe.

SPOŻYWCZY - neon pochodzi ze sklepu spożywczego przy ul. Spółdzielczej na Biskupinie. Powstał na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku.

NOT - neon Naczelnej Organizacji Technicznej pochodzi z budynku przy ul. Piłsudskiego, gdzie mieścił się urząd.

DOM HANDLOWY - pochodzi ze sklepu domu towarowego przy ul. Robotniczej.

OBUWIE - boczny neon pochodzi ze sklepu obuwniczego z rogu ulic: Kościuszki i Stawowej. Ścianę wrocławskiego sklepu rozświetlał od lat 60. XX wieku.

FLORIAN - trafił na podwórko neonów ze Zgorzelca. Powstał w latach 70. i był szyldem Spółdzielni Kominiarskiej.

KINO - kino działało w latach 1948-2010 na Dworcu Głównym we Wrocławiu. Ten niewielki neon pojawił się tam już w latach 50. ubiegłego wieku.

RUMCAJS - podobnie jak Hanka, pochodzi ze sklepu spożywczego Społem przy Powstańców Śląskich. Inspiracją do ich powstania były postacie literackie z czechosłowackiej powieści, a później serialu animowanego o Rozbójniku Rumcajsie.

MONTAŻ - pochodzi z dawnych hal produkcyjny z ul. Opolskiej. Właściwie funkcjonował jako ELEKTROMONTAŻ, na wystawie prezentowany jest w dwóch częściach.

GRAND HOTEL - to neon z hotelu o tej nazwie, który mieścił się przy ul. Piłsudskiego.

HANKA - jeden z piękniejszych neonów trafił do galerii neonów prosto ze sklepu Społem znajdującego się niegdyś przy ul. Powstańców Śląskich.

WROCŁAW GŁÓWNY - neon pochodzi znad wejścia do Dworca Głównego PKP we Wrocławiu. Po remoncie budynku zastąpiono go nowym.

KINO OGNISKO - napis rozświetlał wejście do dawnego kina na Karłowicach. Powstał na przełomie lat 50. i 60.

ELAM - pochodzi z z ulicy Chorwackiej, gdzie mieściły się przemysłowe budynki Zakładów Automatyki.

ELEKTRO - to pierwszy człon neonu, który w całości był ELEKTROMONTAŻEM z hal przemysłowych przy ul. Opolskiej.

KWIATY - neon dawnej kwiaciarni z Biskupina

HERMES - neon wisiał na pawilonie handlowym przy ul. Grabiszyńskiej

CUPRUM - dostał drugie życie w galerii neonów po tym, jak rozebrano biurowiec KGHM Cuprum przy pl. Jana Pawła II.