Co gdzie, kiedy w najbliższy weekend? Szykuje się sporo atrakcji

Co robić w najbliższy weekend we Wrocławiu

W weekend od piątku 19 do niedzieli 21 kwietnia we Wrocławiu zapowiada się wiele atrakcji dla każdego. Od otwarcia sezonu na Torze Wyścigów Konnych Partynice, festiwalu piw kraftowych czy też wystawy zwierząt i roślin egzotycznych w Hali Orbita.

Piątek 19 kwietnia

Pod Złotą Palmą — żydowskie kamienice w centrum Wrocławia. Cykl spotkań popularyzujących zabytki architektury związane z kulturą żydowską w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego rozpocznie się o godzinie 17:00. Czy wiedzieliście, że budynek biblioteki to kamienica Pod Złotą Palmą? A czy mówi Wam coś nazwisko Priebatsch? Fascynujące losy rodziny Priebatsch, prowadzącej w miejscu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu księgarnię "Priebatsch’ Buchhandlung", są podstawą do przybliżenia historii kamienicy Pod Złotą Palmą oraz innych budynków świadczących o asymilacji Żydów i ich funkcjonowaniu w tkance miasta w drugiej połowie XIX wieku. Zachęcamy do poznania historii siedziby Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Program spotkania godz. 17:00 - prelekcja dra Rafała Werszlera dotyczącą badanej przez niego kamienicy pod Złotą Palmą oraz jej właścicieli, rodziny Priebatsch; godz. 18:30 - pokaz filmów związanych z wrocławskimi przykładami żydowskiej architektury.

Wstęp wolny na wszystkie spotkania z tego cyklu. Degustacja Amerykańskiej Whiskey „Scarface" Al Capone (1919-1933) godzina - 18:00 Prohibicja w Stanach Zjednoczonych zrewolucjonizowała społeczeństwo, kierując je w nowe, niezbadane kierunki. W miejscach skrytych przed wzrokiem prawa, takich jak nielegalne destylarnie czy tajne bary speakeasy, rozkwitał jazz, a kultura przeżywała swoistą rewolucję. Jednakże, w cieniu tych wydarzeń narodził się również Wielki Kryzys, a wraz z nim – mafia, znacznie rozsławiając jednego z jej najbardziej znanego bossów, Alphonsa Gabriela Capone'a. W czasie tej degustacji przeniesiemy się wprost do tych burzliwych lat, spróbujemy whiskey warzonej w ukryciu, pod blaskiem księżyca, unikając czujnych stróżów prawa. W trakcie degustacji spróbujemy: - Umbra Moonshine White Grain - Eagle Rare 10-Single Barrel Bourbon - Elijah Craig Small Batch Bourbon - Buffalo Trace - Woodford Reserve Kentucky Straight Wheat - Journeyman Last Feather Rye Whiskey Przygotuj się na podróż przez smaki i aromaty, które odzwierciedlają ducha tamtych czasów i unikalną historię Ameryki podczas prohibicji.

Po degustacji rozpocznie się koncert "Al Capone Party with Vertigo Swing Orchestra", na który mają Państwo wejście gwarantowane i darmowe. Bilety w cenie: 189 zł na stronie https://vertigojazz.pl/pl/ Four Seasons Recomposed - godzina 19:00 Cykl koncertów skrzypcowych Antonia Vivaldiego zebranych pod wspólnym tytułem Cztery pory roku znają prawdopodobnie niemal wszyscy, nie tylko miłośnicy muzyki klasycznej. Podczas koncertu NFM Orkiestry Leopoldinum usłyszymy współczesną kompozycję nawiązującą intrygujący dialog z barokowym arcydziełem. W programie znalazły się także dwa znane i lubiane utwory Samuela Barbera i Giuseppe Tartiniego. Adagio na smyczki jest bez wątpienia najpopularniejszą kompozycją Samuela Barbera. W oryginale jest to drugie ogniwo ukończonego w 1936 roku Kwartetu smyczkowego h-moll op. 11. Dwa lata później twórca opracował wersję przeznaczoną na orkiestrę smyczkową i w styczniu tego samego roku wysłał jej partyturę sławnemu włoskiemu dyrygentowi – Arturo Toscaniniemu. Ten po krótkim czasie zwrócił ją bez żadnego komentarza, co mocno zirytowało Barbera, który nie wiedział czego może się w związku z tym spodziewać. Okazało się, że artysta zdecydował się na włączenie dzieła do programu dyrygowanego przez siebie koncertu, a nuty odesłał, gdyż zapamiętał Adagio po jednokrotnym przeczytaniu partytury. Utwór zabrzmiał w tej wersji w listopadzie 1938 roku i od razu zyskał ogromną popularność. Następnie muzycy wykonają Sonatę g-moll „Z diabelskim trylem” autorstwa włoskiego twórcy aktywnego na przełomie baroku i klasycyzmu, Giuseppe Tartiniego. U źródeł tego wirtuozowskiego, błyskotliwego dzieła leży sen, w którym Tartini wręczył swoje skrzypce odwiedzającemu go diabłu. Ten zaczął na nich grać, a wykonywany przez niego utwór zaparł artyście dech w piersiach. Po przebudzeniu próbował go zapisać i chociaż stworzył najpopularniejsze ze swoich dzieł, to twierdził później, że to, co napisał, jest jedynie bladym odbiciem tego, co grał w jego śnie diabeł.

Drugą część koncertu wypełni kompozycja The Four Seasons Recomposed, której autorem jest współczesny angielski twórca Max Richter. Jest to utrzymana w stylu postmodernistycznym parafraza dzieła barokowego twórcy. Słyszymy tu doskonale znane wszystkim zwroty melodyczne i rytmy, ale Richter raz za razem zaskakuje, wprowadzając do oryginału nagłe zmiany. Twórca igra w ten sposób z oczekiwaniami słuchających, a poprzez te zabiegi tworzy też zupełnie nową jakość. Elementy te sprawiają, że The Four Seasons Recomposed jest niebanalne, świeże i angażujące. Bilety w cenie 75 zł i 85 zł do nabycia online na stronie: https://www.nfm.wroclaw.pl/component/nfmcalendar/event/10227 lub też przed koncertem.

Sobota 20 kwietnia

Majsterkowanie w MultiCentrum – organizer na biurko Zajęcia dla dzieci w Multicentrum ul. Powstańców Śląskich 210 o godzinie 10:00 Podczas warsztatów będziemy tworzyć praktyczne organizery na kredki, długopisy, klej, nożyczki i inne akcesoria, wykorzystując różne gatunki drewna, takie jak sosnowe, bukowe, dębowe i brzozowe. Organizery powstaną poprzez precyzyjne nawiercenie otworów w solidnym drewnie, a uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć wiercenia, szlifowania, cięcia i malowania.

Prowadzącym zajęcia będzie Marek Zator, zawodowo nauczyciel wychowania fizycznego i trener bramkarzy w piłce nożnej, a prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci. Od czterech lat jest współzałożycielem Wrocławskiego Klubu Ojca, gdzie prowadzi zajęcia sportowe i majsterkowe dla ojców i ich dzieci. Pasjonuje go polski i skandynawski design, wzornictwo lat 60. i 70., oraz hobbystyczne odnawianie mebli z okresu PRL. Lubuje się w pracom manualnym, zwłaszcza z wykorzystaniem drewna, często pozyskanego z recyklingu. Wrocław eksploruje na rowerze cargo, często zabierając ze sobą dzieci. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci od 5. roku życia, które uczestniczą w nich wraz z opiekunami. Każde dziecko pracuje ze swoim opiekunem.

Obowiązuje jeden bilet dla pary dziecko + opiekun. Czas trwania: 10.00-12.00. Wstęp wyłącznie z biletem zakupionym przez serwis Biletyna https://biletyna.pl/dla-dzieci/Majsterkowanie-w-MultiCentrum-organizer-na-biurko/Wroclaw. Kosz biletu to 60 zł - 2 godziny zajęć.

Tajemnice, krasnale i czarownice, spacer po Wrocławiu - godzina 16:00 Mnóstwo ciekawych i tajemniczych historii. Legenda o Dzwonie Grzesznika i o spadających wieżach Św. Elżbiety. Gdzie mieszkają i o czym mówią wrocławskie krasnale? Spacer po Starym Mieście szlakiem krasnali. Najpiękniejsze miejsca wrocławskiej Starówki. Na życzenie wejście na Mostek Czarownic i przepiękny widok na cały Wrocław. Wycieczka dla dorosłych i dla dzieci. 2 godziny z licencjonowanym przewodnikiem. Sympatycznie i z poczuciem humoru. Kosz biletu to 29 zł dzieci do lat 14 oraz 39 zł dorośli płatne gotówką na miejscu u przewodnika. Opłata dodatkowa 15 zł od osoby – wejście na Mostek Czarownic. Przewodnik będzie czekał o godzinie 16:00 przy niedźwiadku malajskim przy Starym Ratuszu na Rynku.

Niedziela 21 kwietnia

ZooEgzotyka Wrocław - godzina 10:00 Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie z udziałem egzotycznych zwierząt i roślin, które odbędzie się w niedzielę, 21 kwietnia, w hali ORBITA-WCT Spartan, zlokalizowanej przy ulicy Wejherowskiej 34. W jednym miejscu będziecie mieli okazję podziwiać węże, jaszczurki, żółwie, żaby, ślimaki, owady, pająki, ryby oraz rośliny pochodzące z różnych zakątków świata!

Dlaczego Warto być na targach ZooEgzotyka? - Event cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród hodowców, sklepów z całego kraju oraz zagranicy. Oznacza to dla Ciebie dostęp do niesamowitych zwierząt w jednym miejscu! - To również doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy na temat hodowli egzotycznych zwierząt i roślin. Zdobędziesz cenną wiedzę, niezbędną w hodowli Twoich pupili. - To również idealne miejsce do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz spotkania z ekspertami i pasjonatami w dziedzinie terrarystyki, akwarystyki i botaniki.

Wstęp biletowany, cena biletu od 10 zł do 95 zł Otwarcie sezonu wyścigowego 2024 na Partynicach - godzina 14:00 Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice przy ulicy Zwycięskiej 2 rozpoczyna sezon wyścigowy 2024. W programie inaugurującym wydarzenie znajdą się: · 8 gonitw, w tym 3 przeszkodowe, 2 płotowe i 3 płaskie

· widowiskowe pokazy konne · Wrocławska Liga Hobby Horse · przejażdżka na kucykach dla najmłodszych i wiele atrakcji towarzyszących. Wstęp na rozpoczęcie sezonu jest darmowe, warto skorzystać i obejrzeć fantastyczne widowisko. Pogoda podczas zbliżającego się weekendu 19 do 21 kwietnia raczej będzie płatać figle. Warto ciepło się ubrać i wyposażyć w parasol. W sobotę 20 kwietnia możemy się spodziewać odczuwalnej temperatury w okolicy 8 stopni Celsjusza oraz większego zachmurzenia. W niedzielę 21 kwietnia chmury nadal będą dominować, a temperatura spadnie do około 7 stopni Celsjusza. Zobacz też:

