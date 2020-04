Zoo będzie zabijać zwierzęta? Prezes wrocławskiego ogrodu Radosław Ratajszczak odpowiada

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

"Gazeta Wyborcza" poinformowała dziś, że z powodu obowiązującego zakazu wstępu do ogrodów zoologicznych wrocławskie zoo zostało pozbawione głównego źródła dochodów, czyli wpływu ze sprzedaży biletów. Pieniędzy wystarczy maksymalnie do końca czerwca. Według dziennikarki tej gazety, prezes spółki ZOO Wrocław Radosław Ratajszczak nie wyklucza najbardziej drastycznego rozwiązania, o którym myśli już np. zoo w Neumünster w Niemczech, czyli zabicia niektórych zwierząt hodowlanych. "My też mamy cały szereg zwierząt domowych, więc jeżeli sytuacja będzie tak drastyczna, w co nie chcę wierzyć, to i takie rzeczy trzeba dopuszczać do myśli" - miał powiedzieć Ratajszczak.

W wydanym dziś oświadczeniu prezes wrocławskiego zoo dementuje te informacje:

Z całą stanowczością informuję, że nie planujemy uboju zwierząt we wrocławskim zoo - napisał Radosław Ratajszczak. - W trakcie wywiadu z dziennikarką, zapytany o sytuację jednego z niemieckich ogrodów zoologicznych stwierdziłem jedynie, iż takie rzeczy można dopuszczać w bardzo drastycznym przypadku. Zapewniam jednak, że my na potrzeby wrocławskiego ogrodu takich rozważań nie prowadziliśmy i nie prowadzimy. Moja wypowiedź została źle zrozumiana, na skutek czego wyciągnięto daleko idący wniosek, który trafił do tytułu artykułu, prawdopodobnie wyłącznie w celu podniesienia jego atrakcyjności, nad czym ubolewam. Nasza sytuacja jest stabilna. Wszystkie zwierzęta są pod stałą opieką, mają zapewnione pożywienie, odpowiednie warunki i niczego im nie brakuje. Zapewniam, że zrobimy wszystko, aby mimo trudnej sytuacji jaka nas wszystkich dotyka, wrocławski ogród nie stracił na swej atrakcyjności dla odwiedzających i zachował swój ogromny wkład w światową ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem.

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!