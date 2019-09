Zobacz zdjęcia z meczu Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław (ZDJĘCIA KIBICÓW)

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0 (KIBICE ŚLĄSKA WROCŁAW - Zabrze, 15.09.2019). Ok. 700 kibiców wspierało Śląsk Wrocław na meczu w Zabrzu. Wrocławscy fani na Górny Śląsk udali się specjalnym pociągiem. Chociaż drużyna Lavicki nie wygrała, to ci, którzy pojechali na mecz, nie mogą narzekać. BYŁEŚ W ZABRZU? ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH! WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

fot. Marzena Bugała-Azarko