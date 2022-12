Szpital we Wrocławiu dostał łóżka dla rodziców małych pacjentów. To prezent od znanej fundacji

To największa "łóżkowa" darowizna, przekazana prze Fundację Ronalda McDonalda. Łóżek dla rodziców chorych maluchów jest aż 40. Wszystkie są rozkładane, wygodne, łatwe do czyszczenia i bardzo potrzebne w szpitalnej codzienności, co zgodnie podkreślają zarówno sami rodzice chorych maluchów, jak i pielęgniarki i lekarze pracujący na oddziałach dziecięcych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

– Te łóżka to dla nas nieoceniona pomoc. Na oddziałach z rodzicami przebywają nie tylko maluchy, ale też dzieci powyżej 6 roku życia. Rodzice chcą im towarzyszyć. Choroba pacjenta to także choroba rodziny. Dlatego staramy się stale podnosić standardy leczenia, ale też opieki nad dziećmi. Obecność rodziców jest bardzo ważna – powiedziała prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, kierownik Kliniki Nefrologii Pediatrycznej w USK.

W Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej USK jest 36 miejsc dla małych pacjentów. Tyle samo jest łóżek dla rodziców. Część to łózka tzw. starej generacji, mocno już zużyte. Teraz zostaną wymienione na nowe.