We Wrocławiu powstanie Centrum Pediatryczne. Inwestycja ma kosztować ponad 223 mln złotych

Zintegrowane Centrum Pediatryczne ma stanąć przy ul. Borowskiej, tuż przy tzw. Przylądku Nadziei.

– To będzie wielki przełom w pediatrii. Obecnie infrastruktura pediatryczna naszego szpitala, to rozproszone budynki z przełomu wieków. Dzięki tej inwestycji pediatria będzie w jednym miejscu, przy ul. Borowskiej – powiedział w poniedziałek (3 października) na konferencji prasowej dr Tomasz Pytrus, pełnomocnik rektora ds. Budowy Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii oraz kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia w USK. – Centrum to też nowe podejście do leczenia dzieci. Aż 60 proc. hospitalizacji będzie się tam odbywać w trybie jednodniowym. Dzieci będą rano przyjmowane na oddział, a wieczorem będą wracać do domów, do swoich łóżek. Na miejscu mali pacjenci będą mieli dostęp do wszystkich specjalistów – wyjaśnił.