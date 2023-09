Ponad 200 mln złotych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. We Wrocławiu powstanie Zintegrowane Centrum Pediatryczne

Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego, gdzie trafiałyby dzieci z całego regionu, specjaliści z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego planowali od dawna. Wygląda na to, że inwestycja dojdzie do skutku. W czwartek (7 września) przedstawiciele uniwersytetu i szpitala oraz ministerstwa zdrowia podpisali umowę dotyczącą budowy placówki. Ta zostanie zrealizowana dzięki ogromnemu dofinansowaniu, które trafiło do Wrocławia. Chodzi o kwotę ponad 200 mln złotych.

- Podpisanie umowy na budowę Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego (ZCP) przy USK we Wrocławiu to bardzo ważny moment dla naszego szpitala. Kończy wielomiesięczne przygotowania i daje możliwość rozpoczęcia inwestycji, dzięki której będziemy mogli zapewnić kompleksową opiekę pediatryczną w województwie dolnośląskim - powiedział Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Zobacz też: Pediatrzy z Wrocławia. Tych specjalistów dziecięcych polecają sami rodzice