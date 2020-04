Zakaz wstępu do lasu jest bezprawny! Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

Zakaz wstępu do lasu obowiązuje od 3 kwietnia 2020 r.

Decyzję wydała Dyrekcja Lasów Państwowych na polecenie premiera. Oczywiście z powodu epidemii koronawirusa. Tłumaczono, że wiele osób łamało obowiązujące zakazy gromadzenia się więcej niż dwóch osób i to właśnie w lasach. Niedługo potem Minister Zdrowia Łukasz Szumowski i premier Mateusz Morawiecki ogłosili surowsze przepisy sanitarne m. in. zakaz wstępu do parków, skwerów, na place zabaw. A dwa dni później pojawił się zakaz dyrekcji lasów. Uzasadniany częstymi przypadkami łamania zakazów wprowadzonych wcześniej.