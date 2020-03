Wypadek pod Wrocławiem. Jechał po pijaku, rozbił się na słupie. Zobacz zdjęcia!

KORONAWIRUS. Kolejny mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa w szpitalu na Koszarowej we Wrocławiu

W środę (26 lutego) około godz. 22 do szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu został przywieziony pacjent z Obornik Śląskich. Będzie badany także pod kątem zakażenia koronawirusem. Jak nieoficjalnie się dowiadujemy, człowiek ten w ostatnich dniach przebywał w Lombardii we Włosz...