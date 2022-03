Wypadek ciężarówki i pociągu na trasie Jelcz-Laskowice - Wrocław. Utrudnienia w ruchu [ZDJĘCIA]

*Aktualizacja*

Godz.: 14:00

Wiadomo już, że pociągi na trasie Wrocław-Swojczyce - Jelcz-Miłoszyce nie będą kursować do godziny 15:00, 30 marca. Oznacza to, że do Jelcza-Laskowic także nie kursują pociągi. Koleje Dolnośląskie radzą podróżnym jadącym do Jelcza-Laskowic skorzystać z trasy przez Siechnice.

Do wypadku doszło około godziny 12:00. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Dobrzykowicach, gdy kierowca ciężarówki nie zatrzymał się przed znakiem "stop" i wjechał na tory. Wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy, przewożący kruszywo.

ZOBACZ WSZYSTKIE ZDJĘCIA