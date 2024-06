Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA 1 czerwca 2024

Z uwagi na stan rozkładu ciała, nie można było określić, czy to mężczyzna, czy kobieta. Dzisiaj, 1 czerwca potwierdzono, że to 19-latek, który w sylwestra skoczył z mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu do wody. WOPR-owsy odebrali wówczas informacje o dwóch osobach, które znalazły się w wodzie. Jedna, według relacji świadków dopłynęła na brzeg o własnych siłach, a druga przepadła. To właśnie nastolatek, którego zwłoki wyłowiono wczoraj z wody.

WOPR-owcy apelują: więcej wyobraźni, nawet płytka woda może być śmiertelnie niebezpieczna

Boże Ciało 2024 - długi weekend i interwencje WOPR-owców

To podstawy bezpiecznego przebywania nad wodą. Tymczasem tylko podczas długiego weekendu (w związku ze świętem Bożego Ciała) WOPR-owcy z Dolnego Śląska interweniowali już dwa razy przez bezmyślnych mieszkańców. W Bardzie Śląskim za burta pontonu znaleźli się dwaj mężczyźni pod wpływem alkoholu. Wpadli do Nysy Kłodzkiej, jeden z nich trafił do szpitala. We Wrocławiu, 25-latek wskoczył do Odry z Mostu Milenijnego! z podejrzeniem urazu kręgosłupa zabrano go do szpitala.

