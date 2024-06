Prasówka Wrocław 2.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Wrocławiu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06, we Wrocławiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bajkowy Dzień Dziecka w NFM - mnóstwo atrakcji przyciągnęło tłumy małych wrocławian”?

Prasówka Wrocław 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bajkowy Dzień Dziecka w NFM - mnóstwo atrakcji przyciągnęło tłumy małych wrocławian Bajkowy Dzień Dziecka w Narodowym Forum Muzyki pierwotnie miał się odbyć na Placu Wolności, jednak deszczowa pogoda pokrzyżowała plany organizatorom. Na szczęście udało się chociaż część atrakcji przenieść pod dach. To wystarczyło - tysiące małych wrocławian z rodzicami ściągnęło do NFM, by wspólnie świętować Dzień Dziecka.

📢 "Szu, szum, szumi morze" - Opera Wrocławska na Dzień dziecka przygotowała podwodny spektakl dla najmłodszych "Szu, szum, szumi morze" - pod takim tytułem Opera Wrocławska świętowała tegoroczny Dzień Dziecka. Mali melomani zostali zabrani w magiczną podróż do podwodnego królestwa dzięki dźwiękom klarnetu, wiolonczeli, a także tak egzotycznym instrumentom jak kij deszczowy.

📢 Klub Antidotum we Wrocławiu zamyka się. Kultowa dyskoteka w Rynku działała 17 lat. Zobacz zdjęcia z klubu! Klub Antidotum przy ul. Kiełbaśniczej we Wrocławiu, zaledwie krok od Rynku, ogłosił koniec działalności po 17 latach. W trakcie długiego weekendu wrocławianie po raz ostatni bawią się w tym klubie. Jak zgodnie twierdzą to koniec pewnej ery wrocławskiego życia nocnego.

Prasówka 2.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czerwiec 2024 we Wrocławiu: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Wrocławia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA”?

📢 Rajd Koguta z Dolnego Śląska dotarł na metę na Mazurach! Zwariowane ekipy z całej Polski pojechały, by pomagać. Mamy zdjęcia z trasy! Ostatnie ekipy dotarły dzisiaj (1 czerwca) na metę Rajdu Koguta 2024 w Mrągowie województwie warmińsko-mazurskim. Rajd charytatywny miłośników motoryzacji z całej Polski, wyruszył z Oławy na Dolnym Śląsku. Były wśród nich ekipy z okolic m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, czy Kłodzka. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną, to rekordowe 2,6 mln zł! 📢 Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br.

📢 Nieodpowiedzialne zachowanie nad wodą: popili i wypadli z pontonu w Bardzie Śląskim, a mężczyzna wskoczył do Odry z mostu we Wrocławiu! Interwencje WOPR-u na Dolnym Śląsku w czasie długiego, czerwcowego weekendu przyprawiają o gęsią skórkę. Mieszkańcy igrają z życiem, a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma pełne ręce pracy. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Bardzie Śląskim. Przewrócił się tam ponton, a do wody wpadły osoby, które nim płynęły. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. We Wrocławiu do Odry z wysokiego mostu wskoczył mężczyzna! z podejrzeniem urazu kręgosłupa trafił do szpitala! 📢 Norbert Wronka zwycięzcą konkursu Debiutów. Młodzi artyści mierzyli się z repertuarem Czesława Niemena Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista.

📢 Kolejny sukces Opery Wrocławskiej! Tosca - fantastyczny spektakl w gwiazdorskiej obsadzie przyciągnął wrocławian na plac Wolności O godzinie 18.00 rozpoczęła się transmisja opery „Tosca” Giacoma Pucciniego na olbrzymim telebimie na placu Wolności. Widzowie mogli obejrzeć spektakl transmitowany na żywo z Opery Wrocławskiej, gdzie tego wieczoru na scenie stanęli obok siebie wrocławska sopranistka Aleksandra Kurzak i francuski tenor Roberto Alagna, gwiazdy światowych scen, prywatnie małżonkowie.

