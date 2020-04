WROśnij we WROcław. 300 drzewek czeka na posadzenie dla upamiętnienia narodzin nowych wrocławian

Dwa wrocławskie parki czekają z niecierpliwością na 300 nowych nasadzeń. Rozpoczęły się zapisy dla rodziców, którzy chcieliby, aby ich dzieci zostały patronami drzewek.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, nie możemy się spotykać, więc drzewka zostaną posadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Niezmienny pozostaje jednak pomysł, by każde drzewko miało swojego patrona, z którym będą wspólnie rosnąć. Łącznie planujemy posadzić 300 drzewek, z czego 91 w parku przy ul. Rumiankowej, a 209 przy Parku Złotnickim - w pobliżu ulic Zakopiańskiej i Złotnickiej - informują organizatorzy akcji: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Zarząd Zieleni Miejskiej

Rodzice mogą się zgłaszać do 14 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem strony internetowej: WROśnij we WROcławhttps://wcrs.wroclaw.pl/wrosnij i potrwają do 14 kwietnia lub wyczerpania materiału roślinnego. Patronami drzewek mogą być dzieci urodzone w 2019 i 2020 roku.