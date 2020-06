Ma być cicho i równo. Zielone torowisko powstanie na Biskupinie we Wrocławiu

Ma być cicho, równo, a o tym, że tamtędy jeździ tramwaj, mają świadczyć tylko trakcja i cztery niepozorne szyny prowadzone w trawie – zapowiedział Krzysztof Balawejder, prezes wrocławskiego MPK.

Nowe będzie nie tylko torowisko (wymiana torów i wzmocnienie ich podłoża jest konieczne, bo są w fatalnym stanie), ale i sieć trakcyjna (słupy, kable). MPK właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie remontu. Firmy mają czas na złożenie ofert do 7 lipca. Przewidywany czas zakończenia realizacji: listopad 2020 r.

16 maja MPK ogłosiło przetarg na remont fragmentu torowiska przy alei Hallera. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ul. Mielecką do skrzyżowania z ul. Ojca Beyzyma (około 600 metrów szyn). W planie jest też przebudowa sieci trakcyjnej na odcinku ok. 1600 m od Powstańców Śląskich do Beniowskiego, wraz z pętlą Grabiszynek. Prace mają zostać wykonane w tym roku.