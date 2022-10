Wrocławscy urzędnicy nie chcą poprawić oświetlenia na niebezpiecznej drodze. Zrobi to deweloper, na własny koszt Magdalena Pasiewicz

Miasto nie znalazło środków na oświetlenie drogi do szkoły i przedszkola. Mieszkańcom pomoże deweloper Dom Development Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Rada Osiedla Psie Pole wnioskowała o zmianę oświetlenia przy jednej z ulic, gdzie do szkoły, przedszkola i żłobka chodzi dużo dzieci. Ruch na tej ulicy wzrósł, a kierowcy jeżdżą często z nadmierną prędkością, przez co dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji. Pomóc mieszkańcom zdecydował się deweloper, który już dostał zgodę od ZDIUM-u. To droga gminna, dlaczego miasto nie zrobiło nic do tej pory?