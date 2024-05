Prasówka z Wrocławia 16.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Z okazji nadchodzącej "Nocy Muzeów" Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu przygotował kolejną wystawę zabytkowego taboru kolejowego. Na odwiedzających czeka moc atrakcji. W stosunku do ostatniej wystawy z tej okazji, przygotowano niespodzianki, zarówno dla dorosłych uczestników, jak i tych najmłodszych.

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.