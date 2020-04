Wrocław. Zmiany na ulicy Pęgowskiej. Przystanek „Świniary” będzie w innym miejscu

Przed nami kolejny etapu prac związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 342, w tym ulicy Pęgowskiej we Wrocławiu. W związku z tym w najbliższą środę (22 kwietnia) przeniesiony zostanie przystanek „Świniary”.

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu prac związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 342, w tym ulicy Pęgowskiej, od 22 kwietnia (środa) przeniesiony zostanie przystanek początkowo-końcowy dla linii autobusowej 105 i kursów nocnych linii 246 na Osiedlu Świniary.

Przystanek "Świniary", który obecnie zlokalizowany jest przy ulicy Pęgowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Dalimira zostanie przeniesiony (tymczasowo) na ulicę Zaziębie przy skrzyżowaniu z ulicą Pęgowską i Mikory.

Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 to jedna z największych inwestycji realizowanych w stolicy Dolnego Śląska. Jej koszt to 75,93 miliona złotych, z czego 68,98 mln zł wykłada gmina, a 6,95 mln zł MPWiK. Prace, które potrwają do września przyszłego roku, wykonuje firma Skanska.