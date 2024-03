Remont ulicy Pomorskiej już na ostatniej prostej! Już niedługo droga będzie oddana do użytku Konrad Bałajewicz Jakub Mielcarz Paweł Relikowski

Długo wyczekiwany remont ul. Pomorskiej już zmierza ku końcowi. Efekty prac są już coraz bardziej widoczne. Od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta prowadzone są już ostatnie prace, a to oznacza, że czas oddania drogi do użytku jest już bliski!