Wrocław. Za prawie 70 milionów złotych powstaną nowe mosty Chrobrego. Kiedy nimi przejedziemy?

Wrocławskie Inwestycje szacują, że faktyczne prace przy budowie mostów rozpoczną się jeszcze w tym roku. Koszt całego zadania to prawie 70 milionów złotych. Obecnie użytkowane przeprawy powstały przed II wojną światową, a w latach 1947-1948 zostały odbudowane po zniszczeniu ich podczas oblężenia miasta. W niezmienionej formie służą do dzisiaj i są już po prostu zniszczone.

- Ich czas mija. Mostów nie opłaca się remontować, gdyż nie spełniają podstawowych wymogów. Nośność przepraw to teraz 15 ton, co w obecnych czasach bardzo ogranicza przepustowość drogi wojewódzkiej nr 455, która tamtędy biegnie. Nowe mosty natomiast będą wykonane według nowoczesnych norm. Ich udźwig wyniesie 50 ton. To wystarczająco dużo, aby mógł się tamtędy bezpiecznie odbywać ruch samochodowy i tramwajowy - wyjaśnia Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.