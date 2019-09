Wrocław. Za chwilę rusza głosowanie na projekty zgłoszone do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

W najbliższy piątek rusza głosowanie na projekty w kolejnej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Przeczytaj!

W tym roku do rozdysponowania jest kwota 25 milionów złotych. Najwięcej zgłoszonych pomysłów dotyczy zieleni i udogodnień dla rowerzystów. W tej odsłonie zmienia się część zasad programu. W tym roku po raz pierwszy głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Zmieni się także procedura wyboru w formie papierowej. W ubiegłych latach liderzy projektów drukowali karty, zbierali głosy i przekazali je do urny. Teraz natomiast będzie trzeba udać się osobiście do jednego z czterech centrów obsługi mieszkańca, pokazać dowód i dopiero wówczas formularz zostanie wydany. Głosować można także elektronicznie, poprzez specjalnie dedykowany do tego system. Należy zaznaczyć 2 wybrane projekty (1 osiedlowy, 1 ponadosiedlowy), podać dane wraz z numerem telefonu i potwierdzić głos wpisując kod z otrzymanego SMSa. - Do formularza trzeba wpisać numer PESEL swój lub dziecka, któremu głosować będzie pomagał rodzic. Liczymy na uczciwość mieszkańców. Jeśli jednak dojdzie do próby oszustwa, wówczas powiadomimy o tym policję - mówi dyrektor departamentu społecznych UM, Bartłomiej Świerczewski.

Głosować mogą także osoby, które PESELu nie posiadają. Aby to zrobić, muszą udać się do wydziału partycypacji społecznej UM, gdzie na podstawie paszportu zostanie im wydana karta. Kolejną tegoroczną nowością jest brak rejonizacji. Pula pieniędzy przeznaczona jest na całe miasto i to czy dany projekt zostanie wybrany, będzie zależało od kreatywności ich liderów. WBO 2019 - co, jak i do kiedy W tegorocznej edycji WBO do głosowania dopuszczonych zostało 235 projektów. Pula środków to 25 milionów złotych. 9 milionów przeznaczyć można na projekty osiedlowe (do 750 tysięcy każdy), a 16 milionów na ponadosiedlowe (do 2 milionów każdy). Liczba projektów, która ostatecznie zostanie wybrana w tym roku, będzie zależała od ich wartości. Głosowanie startuje w najbliższy piątek i potrwa do 7 października. Wstępne wyniki powinny być znane około 2 tygodnie później. Realizacja zwycięskich pomysłów rozpocznie się na początku przyszłego roku.

- Spośród wszystkich projektów najwięcej mamy zgłoszonych w kategoriach zieleń/rekreacja i pieszo/rowerowe. W tym roku to aż prawie 70 procent wszystkich pomysłów. Głównie dotyczą one powstania nowych ścieżek rowerowych, parków i tematycznych placów zabaw. Mieszkańcy stawiają teraz na naturę. Chcą, aby nowo powstała przestrzeń wykonana była z naturalnych materiałów i mogła służyć, nie tylko najmłodszym, ale także tym nieco starszym dzieciom - mówi Mariola Kmieć z UM we Wrocławiu. Jak wygrać projekt WBO? Urzędnicy po konsultacjach z liderami projektów poprzednich edycji budżetu opracowali kilka wskazówek dla tegorocznych kandydatów. - Przede wszystkim trzeba być aktywnym. Należy chodzić po osiedlu i reklamować swój pomysł. Poza tym świetnie sprawdzają się koalicje. Jeśli kilku liderów dogada się ze sobą i połączy siły, wówczas będą mieli o wiele większe szanse na powodzenie. Stworzyliśmy specjalną broszurę, gdzie opisujemy tegoroczną edycję WBO, a także podpowiadamy liderom co powinni robić. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej - mówi zastępca dyrektora wydziału partycypacji społecznej UM, Sebastian Wolszczak.

Jak zmienił się Wrocław dzięki WBO Realizacja niektórych projektów z poprzednich edycji już się zakończyła, inne jeszcze trwają. W wielu przypadkach do tego, aby inwestycja była możliwa, mieszkańcy musieli się zmobilizować i intensywnie głosować kilka lat z rzędu. Dzięki temu powstały między innymi: piracki plac zabaw na Kuźnikach,

kosmiczny i szybowcowy plac zabaw na Gądowie,

naturalny plac zabaw na osiedlu Mokra (2 etapy projektu),

żernicki park sportu i rekreacji (4 projekty dotyczące kolejnych etapów jednego pomysłu),

park tarnogajski (także kilka kolejnych wygranych projektów),

swojczycki park czarna woda (łączy funkcję rekreacji z wykorzystaniem wody, tutaj bardzo istotne były ustalenia dokonywane z Wodami Polskimi),

siłownie na świeżym powietrzu między innymi na Krzykach i Klecinie,

park Kuźniki na rolkach,

ścianka wspinaczkowa w Parku Grabiszyńskim,

parki kieszonkowe, czyli enklawy zieleni na terenie całego miasta,

ścieżki rowerowe w ramach projektu "rowerowy Wrocław"

rewitalizacje podwórek,

remonty chodników

polecane: FLESZ: Zmiana w logowaniu na konto. Uwaga na oszustów.