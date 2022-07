Wrocław: Więcej miejsc w przedszkolach. Zobacz gdzie powstaną nowe placówki [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Przedszkola budowane przez gminę Wrocław

Przedszkole przy ul. Asfaltowej

W 2023 r. oddany do użytku ma zostać m. in. Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Asfaltowej, z przedszkolem dla 200 dzieci. Będzie to bardzo nowoczesna, 8-oddziałowa placówka z węzłami sanitarnymi, salą rekreacyjną, kuchnią, jadalnią i pomieszczeniami administracyjnymi oraz gospodarczymi, a także z ekologicznym, zielonym dachem. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kosztuje ok. 48 mln złotych.

Przedszkole przy Hallera

Dodatkowo w 2023 roku do użytku ma zostać oddane przedszkole przy ul. Hallera. Placówka będzie miała 8 sal dydaktycznych, salę wielofunkcyjną, salę do zajęć terapeutycznych, kuchnię, toalety oraz pomieszczenia magazynowe i administracyjne. Koszt ok. 15 mln złotych.

Wyczekiwane przedszkole w Lipie Piotrowskiej

Ważną gminną inwestycją jest też budowa placówki oświatowej przy ul. Cynamonowej. Zespół Szkolno-Przedszkolny, oczekiwany szczególnie przez mieszkańców Lipy Piotrowskiej. Będzie miał 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. Przy czym, oferty wykonawców znacznie przewyższyły kwotę, jaką miasto chciało przeznaczyć na jej realizację. Zamiast planowanych 65 mln złotych, placówkę na Lipie Piotrowskiej wybuduje firma AWM Budownictwo za 87 mln złotych.