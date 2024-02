Kolejne miejsce do długich spacerów w otoczeniu przyrody już niedługo zostanie otwarte! Kiedy to nastąpi?

Gratka dla fanów spacerowania

Powstanie nowej ścieżki spacerowo-rowerowej to inicjatywa oddolna mieszkańców, która została zgłoszona do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowa trasa wiodąca wzdłuż Oławy będzie liczyła około 500 metrów i będzie połączona z dostępnymi już trasami na Bulwarze Oławskim i Krzywej Grobli. Teraz rozpoczyna się budowa.

Jak informuje ZDiUM, nawierzchnia będzie zbudowana z bardziej ekologicznego materiału - kruszywa, a jej szerokość będzie wynosić od 2 do 4 metrów. Na razie nie ma planów co do podziału ruchu rowerowego i pieszego oraz budowania indywidualnych ciągów, gdyż celem miasta jest jak najdokładniejsze zachowanie przyrody nienaruszonej.

Nowa ścieżka to będzie nie lada gratka dla fanów czterech kółek i długich spacerów. Piesi będą mogli na własne oczy ujrzeć 22 gatunki ptaków, które występują na tym terenie. Znajdują się ta także liczne drzewa krzewy i rozmaite gatunki zwierząt, jak choćby nietoperze. ZDiUM planuje zasadzenie kolejnych drzew, przy zachowaniu wszystkich istniejących. Nasyp zostanie przebudowany i dodana zostanie balustrada. Ścieżka ma zostać oddana do użytku w maju 2024 roku, więc idealnie na lato. Koszt jej budowy to 669 542,32 zł, wykonuje ją spółka Miwro.

