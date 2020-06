Wrocław. Weź udział w wyścigu parowozów (SZCZEGÓŁY, CENY BILETÓW)

Dzisiejsze pokazy i przejazdy organizowane są przez TurKol.pl w oparciu o wykorzystanie zabytkowego taboru kolejowego odrestaurowanego przez Klub Sympatyków Kolei z Wrocławia. Wagony pasażerskie 3 klasy z lat 30-tych i 40-tych XX wieku wyposażone są w drewniane ławeczki oraz elementy wyposażenia niespotykanego już w dzisiejszych pociągach, w tym zabytkowe już toalety. Wagony 1 klasy z lat 70. i 80. XX wieku to komfortowe przedziałowe wagony sprzed pół wieku.

Lokomotywa spalinowa serii SM30 to niewielka lokomotywa manewrowa, której podstawowe zadania w przeszłości związane były z przetaczaniem wagonów na stacjach, co nie przeszkadzało jej w możliwości prowadzenia krótkich pociągów pasażerskich. Lokomotywa TKh05353 to mały parowóz manewrowy, tzw. "tendrzak", czyli lokomotywa zabierająca na swój pokład zapasy zarówno węgla, jak i wody, niewymagająca dodatkowego wagonu - "tendra".

Bilety na dzisiejsze przejażdżki kosztują od 29 do 59 złotych. Ich ceny są zróżnicowane ze względu na długość trasy i czas przejazdu. Wszystkie pociągi wyruszą z Wrocławia Głównego - z toru przy peronie 6. Wszystkie objęte są całkowitą rezerwacją miejsc.