Wrocław. PSL i Kukiz15 układają wspólne listy kandydatów. Kto wystartuje?

Oba ugrupowania na tym sojuszu zyskują realną szansę na przeskoczenie 5-cio procentowego progu wyborczego i utrzymanie się w parlamencie. Gdyby szły osobno, z dużym prawdopodobieństwem mogłoby się to im nie udać. Według sondażu Social Changes, przygotowanego 4 sierpnia dla wPolityce, na Koalicję Polską w obecnym kształcie czyli PSL plus Kukiz'15 , chce głosować 9,2 proc. respondentów, wcześniejsze sondaże lokowały oba ugrupowania w okolicach progu wyborczego. Sam Paweł Kukiz przyznał już po podpisaniu porozumienia, że jego ruch bez pieniędzy nie byłby w stanie zebrać podpisów pod swoimi listami kandydatów i przeprowadzić kampanii wyborczej. - Wspólnie doprowadziliśmy do tego, że powstanie w Polsce opcja centrowa, która skończy z partyjniactwem – zapowiedział, ściskając dłoń Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa partii z najdłuższym stażem na naszej scenie politycznej.

Wygląda na to, że ci, którzy mówili, że nie da się pogodzić wody z ogniem, tym razem wyszli na ludzi z dość ograniczona wyobraźnią. W przypadku PSL-u i Kukiz15 udało się. Liderzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz zawarli porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu. Obie strony ustaliły, że kandydaci Kukiz’15 będą startować z list komitetu PSL-Koalicja Polska. Antysystemowy Paweł Kukiz wesprze partię z największym doświadczeniem, jeżeli chodzi o zawiązywanie rządowych koalicji, która zapracowała sobie na określenie „partii obrotowej”.

„Kukiz to ideowy człowiek”. Ale co zrobi po wyborach?

Ugrupowania dogadały się w sprawie zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu w kierunku systemu mieszanego czyli proporcjonalno-większościowego, co do postulatu obligatoryjnego referendum w przypadku projektów z milionem podpisów, a także co do głosowania w internecie. Ma być też wprowadzona możliwość odwołania posła w trakcie kadencji oraz e-konsultacje wszystkich procedowanych ustaw. Senat ma zostać przekształcony w izbę samorządową. Strony deklarują też spore zmiany w sądownictwie, na przykład prokurator generalny i KRS, maja być wybierani w wyborach powszechnych. Do zaakceptowania dla obu stron jest też pomysł Kukiz15 sędziów pokoju, do orzekania w drobnych sprawach – przyznał nam Jacek Protasiewicz poseł UED-PSL.

Oni też mieliby być wyłaniani w wyborach powszechnych.

Jeżeli chodzi o postulaty gospodarcze, to we wspólnym programie, znalazła się przede wszystkim dobrowolność w opłacie składek ZUS przez przedsiębiorców oraz zwolnienie seniorów z podatku dochodowego od emerytur i rent. 8 procent wpływów z VAT ma iść na rozwój zielonej energetyki. Jeśli chodzi o pakiet antykorupcyjny to dotyczy on wprowadzenia w życie ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15, maja być też zaostrzone przepisy ustawy antylobbingowej".