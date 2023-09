Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje listy do Sejmu, my znamy już głównych kandydatów. Spore zaskoczenie!

Teraz centrala partii postawiła przed liderami w całej Polsce ważne zadanie: prezentację wszystkich kandydatów do Sejmu. Odbędzie się ona w sobotę. My już dzisiaj podamy parę pewnych nazwisk, które znajdą się na listach dolnośląskich.

Po ogłoszeniu "jedynek" przez Prawo i Sprawiedliwość przyszedł czas w końcu na pełne listy. To jedna z najbardziej oczekiwanych informacji w kampanii wyborczej.

Kto na liście w Wałbrzychu? Dworczyk, Zyska, ale bez Murdzka

Dworczyk będzie kandydował z wałbrzyskiego okręgu, ale z miejsca trzeciego. Kto zatem otrzymał "dwójkę"? Tego niewielu się spodziewało: Zuzanna Bielawska - dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W ostatnich wyborach kandydowała z szóstego miejsca i zdobyła 3,5 tys. głosów. Do Sejmu nie weszła.

Czwarte miejsce na liście wałbrzyskiej otrzymał Ireneusz Zyska, obecny wiceminister klimatu i środowiska (podczas ostatnich wyborów miał nr 2).

Jak sie dowiedzieliśmy, w zbliżających wyborach nie będzie kandydował Wojciech Murdzek, obecny wiceminister nauki i edukacji. Nie ma go na liście wałbrzyskiej PiS i na żadnej innej. W partii mówi się o tym, że nie dostał dwójki, więc zrezygnował zupełnie. Nam udało się ustalić, że nie jest to efekt żadnych partyjnych wojenek, ale jego osobista decyzja. Aktywności politycznej nie kończy. Może zobaczymy go w wyborach samorządowych.