Jedynki PiS na Dolnym Śląsku. Bez większych niespodzianek na listach do Sejmu. Prezes Kaczyński postawił na doświadczonych ludzi Maciej Rajfur

Od lewej: Mirosława Stachowiak-Różecka, Elżbieta Witek oraz Marcin Gwóźdź. Polska Press

W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, partia rządząca - Prawo i Sprawiedliwość ogłosiła swoich dolnośląskich kandydatów do Sejmu bez niespodzianek. Obyło się bez sensacji. To znane, sprawdzone i doświadczone marki polityczne. Choć we Wrocławiu i w Wałbrzychu do ostatniej chwili nie było wiadomo kto znajdzie się na czele list.