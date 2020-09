Wrocław. Przez sobotę (05.09.) utrudnienia na mostach Jagiellońskich

Tak budowano most Rędziński we Wrocławiu (ZOBACZCIE ZDJĘCIA)

Most Rędziński jest czwartym, co do wielkości, betonowym mostem na świecie. Ma cztery przęsła, 612 metrów długości i prawie 40 metrów szerokości. Budowany był od maja 2008 roku do sierpnia 2011 roku. Projektantem mostu jest prof. Jan Biliszczuk. Zobacz zdjęcia z budowy mostu Rędz...