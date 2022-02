Wrocław: Miasto planuje budowę kładki Opatowickiej. Ma zastąpić przejście przez śluzę

Jak poinformowała nas Ewa Mazur, rzecznik prasowy ZDiUM, planowany przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej.

- Celem inwestycji jest docelowe umożliwienie pieszym i rowerzystom pokonywanie śluzy Opatowickiej za pomocą odrębnej konstrukcji. Zadanie będzie realizowane w trybie projektuj - buduj. Ogłoszenie przetargu nastąpiłoby jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku - mówi Ewa Mazur.

Przewidywany termin wszczęcia postępowania przetargowego to kwiecień 2022. Ostatnio urząd miasta nie był w stanie precyzyjnie nam określić, czy posiada pieniądze na budowę przeprawy mającej zastąpić przejście przez śluzę. Jednak wygląda na to, że w budżecie gminnym na bieżący rok są przewidziane środki na uruchomienie procedur przetargowych. Na razie to kwota nieco ponad 1,3 mln zł, która może ulec zmianie wraz z wyborem wykonawcy na przeprowadzenie projektu i budowy kładki.