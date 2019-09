Wrocław. Koniec z awizo. Przeczytaj, kiedy wejdą zmiany!

Osoby, które wolą komunikację elektroniczną z urzędem i dla których jest ona wygodniejsza, będą mogły skorzystać z możliwości otrzymywania i wysyłania korespondencji drogą elektroniczną.

- To będzie rewolucja w doręczeniach - zapowiada Marek Zagórski, minister cyfryzacji. - Osobom, które będą chciały korzystać z tradycyjnej, papierowej korespondencji, pozostawiamy oczywiście taką możliwość. Ale te osoby, które chcą ułatwiać sobie życie, będą mogły skorzystać z e-doręczeń.

Projekt ustawy, który został przyjęty przez Radę Ministrów wprowadza możliwość wysyłania i odbierania dokumentów drogą elektroniczną z taką samą ważnością jak robiliśmy to do tej pory listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Będzie to darmowe rozwiązanie.

Jak ma to funkcjonować w praktyce? Każdy – obywatel czy przedsiębiorca - będzie musiał posiadać adres do doręczeń (cyfrowy adres zamieszkania). Uzyskamy go na dwa sposoby. Albo od operatora wyznaczonego, albo też możemy go kupić od komercyjnego dostawcy usług zaufania. Nasz „adres zamieszkania w świecie cyfrowym” będzie przechowywany w specjalnie na te potrzeby stworzonym nowym rejestrze, będzie to tzw. baza adresów elektronicznych. Obywatel czy przedsiębiorca, korzystający z publicznej usługi operatora wyznaczonego uzyska do niej dostęp ze strony gov.pl. Nic nie zmieni się w przypadku tych osób, które będą chciały tak jak do tej pory odbierać korespondencję w formie papierowej.