Emeryci skazani na wycieczki po Wrocławiu, by dostać pieniądze z dodatku osłonowego. MOPS: Obsługa świadczenia przez pocztę jest za droga Nadia Szagdaj

O dodatku, przyszli beneficjenci dowiedzieli się z listu załączonego do faktury za energię. Pani Łucja zaoferowała, że pojedzie na ul. Hubską do MOPS, z wypełnionym przez nich wnioskiem o przyznanie świadczenia. Pawel Relikowski / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Dodatek osłonowy do ogrzewania wypłacany jest we Wrocławiu na konto beneficjenta. Jeśli beneficjent konta nie ma, musi po odbiór pieniędzy wysłać bliskich krewnych, z upoważnieniem lub za ich zgodą podać ich numer konta. Co jednak jeżeli wnioskodawca krewnych nie ma, jest po 80-tce i posiada orzeczenie o niepełnosprawności? Okazuje się, że pieniędzy od listonosza może się nie doczekać i po wypłatę będzie zmuszony pojechać sam i to w dwa różne miejsca: po kwit i po gotówkę. I to dlatego, że miasta "nie stać" na to, by świadczenie obsługiwała Poczta Polska. Ile zatem musi dopłacić miasto? Kwota jest... a zresztą, sami przeczytajcie jaka.