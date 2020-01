Uruchomienie przystanku kolejowego Iwiny ułatwi życie mieszkańcom nowych osiedli na południu Wrocławia. Przeczytajcie szczegóły

Na linii kolejowej z Wrocławia do Międzylesia powstanie nowy przystanek o nazwie „Iwiny”. Będzie on wybudowany pomiędzy ulicami Vivaldiego i Paderewskiego na osiedlu Jagodno. Przesuwa się jednak data uruchomienia przystanku, który PKP PLK buduje w partnerstwie z Gminą Siechnice. W ubiegłym roku spółka kolejowa zapowiadała zakończenie inwestycji na czerwiec 2020 r.- Gmina Siechnice wystąpiła do PKP Polskich Linii Kolejowych SA z prośbą o wydłużenie realizacji projektu do czerwca 2021r. Na takie postępowanie jest akceptacja Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie prowadzone są uzgodnienia pomiędzy urzędem marszałkowskim, PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Gminą Siechnice w zakresie zapewnienia realizacji projektu – mówi Mirosław Siemieniec z PKP PLK.Burmistrz Siechnic Milan Ušák informuje, że trzeci przetarg zostanie ogłoszony pod koniec stycznia.Wzdłuż torów powstaną dwa perony po 150 m długości i 3,5 m szerokości. Będzie można dostać się na nie przejściem podziemnym pod torami. Zostaną też wybudowane windy. Same perony będą oświetlone, staną na nich ławki, wiaty, tablice i gabloty informacyjne. Nowa stacja będzie kosztowała prawie 9 mln zł. Jej otwarcie znacząco ułatwi codzienne dojazdy do centrum mieszkańcom osiedli powstających na południu Wrocławia. Od przystanku Iwiny pociągiem będzie można podróżować na bilet MPK. Honorowane będą bilety czasowe lub okresowe, ważne co najmniej 24-godzinny.