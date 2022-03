Wiemy, kiedy wreszcie wrócą tramwaje na Kozanów. Oto termin zakończenia prac

"To bardzo duże utrudnienie. Długo przecież czekaliśmy na ten tramwaj. Autobus, który niby jest zastępczy (linia 731 - przyp. red.), jedzie tylko do Kwiskiej, a przecież mieliśmy bezpośrednie połączenie z Dworcem Głównym. Początkowo myślałam, że 731 będzie jechać do dworca, a tu proszę, tylko do Kwiskiej" - mówi nam Ewa Szurmińska, mieszkanka Kozanowa, którą spotkaliśmy w drodze na przystanek.