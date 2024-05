Przegląd prasy Wrocław 25.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Wrocławiu

Mały, biały domek koło Zamku Książ, który mieszańcy i turyści mijają na spacerach, budzi zaciekawienie. Osamotniony, pusty po sąsiedzku z Aleją Różaneczników, w miejscu gdzie książęta polowali na jelenie. Współcześnie działał tutaj mały pensjonat, gdzie można było zostać na noc i urządzić w ogrodzie grilla. W przeszłości mieszkał tu pracownik książęcy, który doglądał systemu ciepłowniczego w zamku. Domek ponownie będzie wystawiony na sprzedaż i to lada dzień! Mamy zdjęcia z wewnątrz, zobaczcie jak dziś wygląda to miejsce.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zapraszamy na wyjątkowy Festiwal Piwa i Trunków Rzemieślniczych, który odbędzie się w weekend 24-26 maja na Placu Wolności we Wrocławiu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są chmiel, jabłka i winogrona. To wydarzenie, na którym pasjonaci piwa i tradycyjnych trunków będą mogli zanurzyć się w bogatym świecie rzemieślniczych napojów.

W ten nadchodzący weekend Wrocław będzie miejscem pełnym życia i atrakcji! Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do naszego pięknego miasta, które w tym czasie rozkwita bogatą ofertą kulturalną, muzyczną i kulinarną. Od koncertów po spektakle teatralne, od Festiwalu Kuchni Japońskiej na Placu Wolności po degustacje win dolnośląskich na Bulwarach Dunikowskiego – mamy dla Ciebie wiele do zaoferowania. Będzie można również wziąć udział w Festiwalu Kawy, gdzie czekać będą na Ciebie różnorodne smaki kaw z całego świata oraz warsztaty baristyczne.

W spokojnej miejscowości Brunów, położonej na malowniczym Dolnym Śląsku, doszło do tragicznego zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. W nocy z 22 na 23 maja, 44-letni mężczyzna został śmiertelnie postrzelony, co wywołało falę spekulacji i pytań o okoliczności tego dramatycznego wydarzenia. Sprawę bada miejscowa prokuratura z pomocą polkowickiej policji, a w tle pojawia się postać 19-latka, który miał użyć broni palnej. Czym charakteryzuje się Brunów, i co wiadomo na temat tej tragedii?

Most Milenijny, znany również jako Most Tysiąclecia, od dwóch dekad zdobi panoramę Wrocławia, będąc nie tylko ważnym elementem infrastruktury miasta, ale również świadectwem inżynierskiego geniuszu i zmian, jakie zaszły w przestrzeni miejskiej na przestrzeni lat. Jego powstanie w latach 2002-2004 było największą powojenną inwestycją mostową we Wrocławiu, łącząc osiedla Popowice i Osobowice. Dziś, kiedy świętujemy 20-lecie istnienia tej przeprawy, warto przyjrzeć się, jak Most Milenijny zmienił oblicze miasta i stał się jego nieodłącznym symbolem.

Czy szukasz unikatowych pojazdów, narzędzi, czy sprzętu medycznego po atrakcyjnych cenach? Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu organizuje wyprzedaż, która może Cię zainteresować. Od ambulansów po wojskowe prycze – oto Twoja szansa na zakup wyjątkowego sprzętu.