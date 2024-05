Play-offów ciąg dalszy! Ostrów Wielkopolski wyrównał stan rywalizacji z koszykarzami Śląska Jakub Mielcarz

PAP/Tomasz Wojtasik

W emocjonującym drugim meczu ćwierćfinałowym Orlen Basket Ligi, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski pokazała charakter i pokonała WKS Śląsk Wrocław 81:64. Po zaciętej pierwszej połowie, w której Śląsk zdawał się mieć kontrolę nad przebiegiem meczu, Stal dokonała spektakularnego comebacku po przerwie. Wrocławianie, mimo ambitnej gry, nie zdołali znaleźć skutecznego antidotum na agresywną defensywę i skuteczną ofensywę gospodarzy. Ten wynik wyrównuje stan rywalizacji do 1:1, co zapowiada pasjonującą kontynuację zmagań w kolejnych meczach, które odbędą się we Wrocławiu.