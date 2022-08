Wandal niszczył samochody we Wrocławiu. Rury wydechowe aut zapchane pianką montażową!

Sprawę zgłosił nam w poniedziałkowy poranek Czytelnik, Pan Rafał.

- Dziś rano, wychodząc do pracy zauważyłem, że nieznany sprawca lub sprawcy uszkodzili kilkanaście samochodów zaparkowanych wzdłuż ulicy Spiżowej (na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Brązowej) i przy samej Brązowej także. Uszkodzenia polegają na zatkaniu rur wydechowych pianką montażową. Ślady pianki są też na chodniku - poinformował w mailu przesłanym do redakcji Gazety Wrocławskiej.